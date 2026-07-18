Тюменские садоводы борются с минирующей молью и тлей

Главная опасность тли в ее жизнестойкости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за дождей, жары и высокой влажности в теплицах многих дачников появилась минирующая моль и тля. Эта зараза способна может снизить урожайность на 40–70%.

Садовод Нина Щербакова рассказала, как бороться с этой напастью. Если минирующая моль поселилась на нижней части листьев огурцов и томатов, то нужно резать и сжечь все поврежденные листья. Если на других листьях есть черные точки, их тоже надо удалить. С молью в теплице помогут бороться желтые липкие экраны. Нужно развесить их по теплице, а затем замульчировать посадки нетканым материалом и опрыскивать растения биопрепаратами каждые 5–7 дней. Помните, что моль не любит сухой воздух, так что чаще проветривайте теплицу.

Главная опасность тли в ее жизнестойкости. За один сезон эта сволота воспроизводит несколько поколений. Тут поможет только комплекс мер: это удаление лишней растительности, рыхление, а также инсектициды системного и контактного действия. В качестве народных средств можно использовать мыльно-содовую смесь, настои золы, табака, чеснока и чистотела, пишет «Тюменская область сегодня».

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