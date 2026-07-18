В Тюменской области за неделю стоимость бензина взлетела почти на 20 рублей

Цены на бензин потянули за собой рост цен на товары Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Всего за одну неделю в Тюменской области резко взлетели цены на топливо. Бензин марки АИ-92 взлетел с 62,73 до 81 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало с 77,84 до 91,16 рубля. Премиальный бензин АИ-98 прибавил почти 4 рубля.

Самым заметным изменением стал скачок цен на коммерческих АЗС. К примеру оператор ТПК отпускает беззин всех марок и дизель от 101 с копейками до 103 с копейками рублей за литр. В отдаленных районах области цены на топливо превышают 130 рублей за литр. Соответственно, цены на топливо повлияли на потребительский рынок. Пошел рост цен на продукты и непродовольственные товары, а также услуги туризма.

Абсолютным лидером роста цен стал картофель. Несмотря на то, что сейчас в России уже созревает новый картофель, цена корнеплодов увеличилась почти на 68%, достигнув 96,37 рубля за килограмм.Заметно пошли в рост лук, капуста и курица.

Цены в городах Тюменской области отличаются кардинально. Так, в Тобольске килограмм курицы стоит 210,63 рубля, что на 29% дешевле, чем в Тюмени, где за кило просят 295,21 рубля. Сосиски и сардельки в Тобольске обойдутся в 402,27 рубля за килограмм против 609,65 рубля в Тюмени.

На строительном рынка такая ситуация: обрезная доска в Тобольске стоит 32 804,21 рубля за кубометр, что на 86% дороже, чем в Тюмени, где ее можно купить за 17 631,85 рубля. Плиты ДСП/ОСБ в Тобольске в два раза дороже тюменских.

Туристические направления также подорожали из-за проблем с топливом и бесконечными задержками в аэропортах из-за атаки беспилотников. Тур в Юго-Восточную Азию вырос в цене почти на 12 тысяч рублей, достигнув 96,8 тысячи на человека. Поездка на Черноморское побережье России прибавила около 4 тысяч рублей.

Однако, не все так печально. Есть товары. которые упали в цене. Например, бананы подешевели почти на 19 рублей за килограмм. Свинина, сливочное масло и макаронные изделия стали немного дешевле, буквально незаметные рубли, по сравнению с июньскими показателями, пишет «Тюменская область сегодня».