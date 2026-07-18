Тюменцам рассказали, как обезопасить свои дома от удара молнии

Гроза может стать причиной пожара Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Тюменской области грозовые разряды стали причиной возникновения 23 пожаров в жилом секторе. Например, 16 июля во втором часу дня поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Семеновых в селе Кулаково Тюменского района. Огонь ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Предварительная причина пожара - грозовой разряд. В МЧС России по Тюменской области напомнили о важности установки системы молниезащиты для предотвращения подобных случаев.

В ведомстве отмечают, что современная система молниезащиты включает внешнюю и внутреннюю системы молниеотвода, а также заземление. Комплексная защита обеспечивает высокую, практически 100-процентную, степень безопасности вашего дома и техники даже при прямом попадании молнии.

Также тюменцам следует соблюдать правила безопасности во время грозы: в доме закрыть окна и двери, отключить электроприборы и избегать нахождения у окон и металлических предметов. На открытой местности важно избегать возвышенностей, водоемов и одиночных высоких деревьев, так как они могут притягивать молнии, напомнил «Вслух.ру».

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