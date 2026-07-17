Фото: фрипик.ру.

В Тюменской области подвели итоги статистики имен за первое полугодие 2026 года. Самыми популярными стали Михаил, Александр, Матвей, Иван и Артем, среди девочек – это София, Анна, Василиса, Ева и Мария.

Самыми редкими именами в регионе оказались Ленар, Алирахмат, Шохин, Авраам и Ариет, а среди женских – Афия, Асмина, Таисия, Сария и Ифора.

За полгода в Тюменской области родились 69 двойняшек, при этом появление тройняшек за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировано не было. Средний возраст матери в регионе вырос до 29,9 лет, а отцы наоборот помолодели с 30 до 29,7 лет.

Традиционно количество новорожденных мальчиков превалирует над числом девочек: 52% против 48%.

Тюменцы стали раньше выходить замуж, средний возраст невест в регионе снизился до 32,6 лет, а женихов – до 34,7 лет. Еще в 2024 году чаще всего жители заключали брак в 34,4 года и 36,5 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что с начала 2026 года российские медики получили возможность выявлять у новорождённых уже 38 врождённых и наследственных заболеваний. Главное новшество – включение в программу исследование на два редких заболевания, которые прежде зачастую ускользали от внимания врачей из-за неявной симптоматики на ранних стадиях. Первое – дефицит декарбоксилазы ароматических L аминокислот. Второе добавленное заболевание – Х сцепленная адренолейкодистрофия. Её опасность кроется в поражении надпочечников и прогрессирующем нарушении функций нервной системы. Подробности – в нашем материале.

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