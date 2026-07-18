На Тюменскую область вновь обрушатся грозы, град и сильные дожди

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Синоптики предупреждают, то на Тюменскую область вновь идет непогода. Она принесет сильный ветер, проливные дожди, грозы и даже град. Об этом предупреждает региональное МЧС России.

- Ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, усиление ветра с поры вами 15-20 м/с, днём возможен град на юге Тюменской области 19-20 июля 2026 года, – сообщили в ведомстве.

Спасатели прост тюменцев соблюдать правила безопасности. Телефон экстренной службы 112.

Добавим, что сегодня днем температура воздуха составит +24...+29 градусов, ночью похолодает до +13...+18 градусов. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, гроза. В отдельных районах туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный 7-12 метров в секунду.

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