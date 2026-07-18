Эксперт рассказал, могут ли в Тюменской области пройти смерчи

Торнадо промчался 22 июня в Свердловской области. Скрин с видео соцсетей

Это лето аномальное не только в Тюменской области, но во всей России. Пока где-то от засухи гибнут посевы, наш регион заливают дожди. Влага уже не впитывается почвой и просто стоит в виде луж, где развиваются мошка и комары. Помимо града, ливней и сильного ветра, непогода может принести смерчи. А недавно Свердловской области и вовсе прошел торнадо,характерный для США. Пострадали люди и жилье.

Метеорологи предупреждают: для появления разрушительного вихря достаточно рокового совпадения трех факторов в одной грозовой системе. Это прогретый влажный воздух у земли, которого сегодня в Тюменской области в избытке, резкого похолодания на высоте и сильного сдвига ветра. Все три сложившихся фактора создают гигантский запас энергии, который превращает обычную тучу в мощный восходящий поток, закручивающийся в воронку. Так что появится в нашем регионе смерчи вполне могут, уточняет tmn.aif.ru

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