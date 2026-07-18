Налоговики дали тюменке 10 дней на оплату долга в полмиллиона рублей, а потом отберут машину

Фото: УФССП по Тюменской области

Предприниматель из Тюмени накопила перед налоговой долг в размере 570 тысяч рублей. 58-летняя женщина заявляет, что денег нет и платить нечем, а судебные приставы уверены, что она просто не хочет делиться с государством, поэтому арестовали ее старенькую иномарку.

По данным пресс-службы УФССП России по Тюменской области, в рамках исполнительного производства судебные приставы арестовали принадлежащий ей автомобиль Nissan Note 2013 года. Женщине дали всего 10 дней на погашение долга.

- Если она не оплатит, то ее арестованный автомобиль будет направлен на принудительную реализацию, а вырученные денежные средства пойдут в счет погашения долга, – радостно отчитались в ведомстве.

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