В Тюменской области фирма по утилизации биоотходов хранила трупы животных на земле

Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Заводоуковский районный суд Тюменской области на 60 суток приостановил работу ООО СК «Олимп», которая занимается утилизацией биологических отходов.

По данным Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, инспектор выехал на место и установил, что на территории предприятия нет условий для ввоза, надлежащего хранения и утилизации биологических отходов.

Кроме этого, в 2026 году биоотходов на предприятие завезли втрое больше, чем позволяют их мощности по утилизации. Предприятие принимает биологические отходы для уничтожения с 8 крупных животноводческих комплексов Тюменской области. Страшно то, что трупы крупного рогатого скота и другие биоотходы хранятся навалом на земле. Они высыпаются и вытекают в грунт, специализированные помещения или холодильные камеры для их хранения отсутствуют.

По факту ненадлежащего хранения и утилизации биологических отходов было возбуждено дело об административном правонарушении. Вся информация о нарушениях направлена заместителю Губернатора Тюменской области.

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