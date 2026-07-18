Госавтоинспекторы Тюмени устроили облаву на водителей «пердячих» машин и мотоциклов

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Масштабный рейд ДПС прошел вечером, 17 июля в центре Тюмени. Автоинспекторы ловили любителей ревущих мотоциклов и машин, которые порядком истрепали нервы горожанам и гостям.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, инспекторы особенно тщательно проверяли водителей, которые внесли изменения в систему выхлопных газов автомобилей. Их машины создают дискомфорт для сотен тюменцев высоким уровнем создаваемого ими шума и рева. Как оказалось, за рулем таких «тазов» с выхлопными трубами оказались недоумки от 18-ти до 26-ти лет. Все они привлечены к административной ответственности.

- У некоторых водителей выявлено сразу несколько нарушений, в том числе незаконная тонировка и нарушение правил регистрации автомобилей, – добавили в ведомстве.

Между тем, жители улиц Пермякова, Менделеева и Артамонова продолжают страдать от шума неадектов за рулем тарахтелок, которые с диким ревом мчатся от Мельникайте в сторону Монтажников на бешеной скорости. Кстати, здесь сотрудников автоинспекции еще ни разу не видели.

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