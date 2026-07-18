В Тюмени случайный знакомый свистнул дорогущую гитару у спящего музыканта

Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Вечер у 41-летнего жителя Тюмени сначала удался. Он гулял на улице с дорогой гитарой и познакомился с мужчиной, с которым тут же принялся распивать алкоголь. Вскоре пары дали о себе знать. Музыкант уснул прямо на лавочке у дома. Проснувшись поутру он не увидел ни нового приятеля, ни гитары за 33500 рублей.

По данным УМВД по Тюменской области, в полицию с заявлением о краже обратился тюменец 1985 года рождения. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый ровесник тюменца – тоже местный житель. Он был задержан. В полиции воришка рассказал, что еще во время распития алкоголя с новым приятелем обратил внимание на гитару. После того, как музыкант уснул, он сначала даже ушел, но несколько раз возвращался. Убедившись, что знакомый сладко спит на лавочке у дома, он взял гитару, а позже продал ее случайному встречному за 500 рублей.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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