Фото: ГАИ Тюменской области.

В Тюмени возле рынка «Михайловский» произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта № 84 «ЖК Акватория – Центр нейрохирургии» и легкового автомобиля. В результате аварии маршрутка перевернулась на бок. Фотографии опубликовали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области и местных пабликах.

«Сильная авария с маршруткой», — пишут очевидцы на сервисе «2Гис».

Фото: ГАИ Тюменской области.

Уже позже стали известны неожиданные подробности аварии. По данным регионального управления Госавтоинспекции, на тюменской объездной в пятницу, 17 июля, автомобиль Kia въехал в автобус № 84. От удара маршрутка опрокинулась на бок.

«Предварительно, 36-летняя водитель Kia не выдержала безопасную дистанцию. В автобусе ехали водитель и две пассажирки. Ранения получили 19-летняя девушка и женщина 66-ти лет. Водитель автобуса не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются», — уточнили в ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, что над Тюменью вечером в среду, 15 июля, поднялось огромное черное облако дыма, которое было видно практически из любой точки города. Жители начали бить тревогу в соцсетях, пытаясь понять, что именно горит и откуда идет запах гари. Очаг возгорания оказался в селе Яр Тюменского муниципального округа. Там загорелись автомобильные шины. Вызов о пожаре поступил вечером, 15 июля, около восьми часов. Подробности – в нашем материале.

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