Фото: группа ЧС Тюмень, ВК.

Над Тюменью вечером в среду, 15 июля, поднялось огромное черное облако дыма, которое было видно практически из любой точки города. Жители начали бить тревогу в соцсетях, пытаясь понять, что именно горит и откуда идет запах гари.

Позже очевидцы выяснили, что очаг возгорания оказался в селе Яр Тюменского муниципального округа. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России по Тюменской области, там загорелись автомобильные шины. Вызов о пожаре поступил вечером, 15 июля, около восьми часов.

«Тюменские пожарные ликвидируют возгорание колёсных шин. Сообщение о возгорании колёсных шин в селе Яр Тюменского муниципального округа поступило 15 июля 2026 года в восьмом часу вечера. В настоящее время работы по ликвидации пожара продолжаются. На месте работают 20 сотрудников и 6 единиц техники областного управления МЧС России», - прокомментировали в ведомстве.

К ликвидации масштабного задымления за чертой города были привлечены силы областного управления МЧС. На месте развернуты 20 сотрудников и шесть единиц техники. Предварительная площадь горения составляет почти 700 квадратных метров. Работы по тушению пожара продолжаются на момент публикации материала.

Через пару часов после начала пожара тюменцы стали жаловаться на ужасный запах гари в городе. Жители вынуждены закрывать окна, чтобы не допустить проникновение вони через окно в квартиру или дом.

«Ужасный запах, невозможно открыть окно…», - возмущается пользователь под ником «Владимир».

Согласно данным сервиса по отслеживанию атмосферы, в воздухе Тюмени наблюдается скопление сажи, копоти и продуктов горения. Качество воздуха в городе сервис «iqair» оценивает, как «среднее». Концентрация пыли в настоящее время в 2,8 раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения нормы PM2.5.

Эксперты отмечают, что качество воздуха в Тюмени улучшится завтра, 16 июля, к 11 часам утра.

Ранее мы рассказывали о том, что владелец сети ветеринарных клиник «Сытая морда», одно из учреждений которого сгорело вечером 28 июня в Тюмени, пообещал в сжатые сроки вернуть филиал к работе. В районе семи часов вечера в воскресенье вспыхнул пожар в медицинском учреждении на улице Малыгина, 4. Огонь быстро распространился по помещению. К счастью, сотрудники ветеринарной клиники успели оперативно покинуть цокольный этаж. Подробности – в нашем материале.

PM2.5 — это мельчайшие частицы размером до 2,5 микрометра. Они находятся в воздухе во взвешенном состоянии — это и твёрдые микрочастицы, например, пыль, сажа, фрагменты асфальта, резины, а также мельчайшие капельки жидкостей, вероятно аэрозоли.

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