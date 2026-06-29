В Тюмени из-за короткого замыкания сгорела ветеринарная клиника на Малыгина. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Владелец сети ветеринарных клиник «Сытая морда», одно из учреждений которого сгорело вечером 28 июня в Тюмени, пообещал в сжатые сроки вернуть филиал к работе. В районе семи часов вечера в воскресенье вспыхнул пожар в медицинском учреждении на улице Малыгина, 4. Огонь быстро распространился по помещению. К счастью, сотрудники ветеринарной клиники успели оперативно покинуть цокольный этаж.

Фото: Павел Грищенко, соцсети.

- Сегодня в клинике случился пожар… Нет времени рефлексировать, надо все устранять и возвращаться филиал в работу. Я заметил, что у меня просто выключились эмоции, я даже не переживаю совсем. Мобилизовался как робот и пошел разбираться с этим как с очередной рутинной задачей. Ущерб, причиненный пожаром, не маленький, но критическая инфраструктура не пострадала. Думаю, что мы быстро вернем филиал в работу. Пожар случился из-за возгорания диодной лампы – печеньки 36ВТ на складе. Никто не пострадал, сотрудники очень быстро покинули помещение. Отдельная благодарность пожарникам. Приехали быстро и четко отработали, - рассказал основатель сети ветеринарных клиник в Тюмени Павел Грищенко.

На первый взгляд о последствиях возгорания в цокольном помещении можно сказать, что пострадало большое количество товаров, в том числе корма, игрушек, лекарств. Потолок и стены обуглились только возле склада. Несущие конструкции здания остались невредимыми. Из-за сработавшей системы пожаротушения, пол, стены и все элементы инфраструктуры клиники залило водой. Сейчас владелец медицинского учреждения подсчитывает убытки, причиненного пожаром.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области редакции «КП-Тюмень» подтвердили о выезде пожарных на место происшествия.

Фото: Павел Грищенко, соцсети.

- В седьмом часу вечера 28 июня в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о пожаре в зоомагазине многоквартирного жилого дома по адресу: Малыгина, 4. К тушению возгорания привлекались три единицы спецтехники и девять человек личного состава. Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров. По предварительным данным МЧС, пожар начался из-за короткого замыкания, - сообщили корреспонденту в ведомстве.

Короткое замыкание действительно является одной из самых частых причин пожаров, особенно тех, что связаны с электричеством. По разным оценкам и статистике МЧС России, на долю коротких замыканий приходится около 70% пожаров так или иначе связаны с электричеством. К короткому замыканию чаще всего приводят несколько факторов: износ изоляции, механические повреждения провода или неправильный монтаж соединений. Иногда огонь может вспыхнуть из-за перенапряжения в сети. Ранее мы рассказывали о том, как в Тюмени загорелось здание популярного ателье. Клубы черного дыма заметили автомобилисты на подъезде к улице Перекопской. Подробности – в нашем материале.

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