Ремонт НПЗ не остановил посевную: как в Тюменской области решили проблему с горючим для фермеров

Фото: департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

В Тюменской области для аграриев сняли запрет на заправку топлива в канистры. Об этом сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Новые правила касаются небольших сельхозпредприятий и владельцев личных подсобных хозяйств. По данным властей, сезонные полевые работы идут по графику, а сбоев из-за нехватки горючего нет.

Ситуация стабилизировалась, несмотря на внеплановый ремонт на Омском нефтеперерабатывающем заводе: поставки горюче-смазочных материалов в регион продолжаются без перебоев, заявили в тюменском департаменте.

Ранее мы рассказывали о том, что Тюменская область вошла в число регионов России с самыми высокими ценами на автомобильное топливо в Уральском федеральном округе. С 29 июня по 6 июля средняя цена бензина в России увеличилась на 1 рубль и 45 копеек и достигла 70 рублей и 21 копейки за литр, а дизельное топливо подорожало почти на три рубля, составив 87 рублей и 76 копеек. Подробности - в нашем материале.

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