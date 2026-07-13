Дороже, чем в Екатеринбурге и Челябинске: бензин в Тюменской области бьет рекорды Урала

Бензин в Тюмени и области 13 июля 2026: что с ценами в регионе. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Тюменская область вошла в число регионов России с самыми высокими ценами на автомобильное топливо в Уральском федеральном округе, об этом свидетельствуют данные мониторинга Росстата.

Согласно официальным данным статистиков, с 29 июня по 6 июля средняя цена бензина в России увеличилась на 1 рубль и 45 копеек и достигла 70 рублей и 21 копейки за литр, а дизельное топливо подорожало почти на три рубля, составив 87 рублей и 76 копеек.

На фоне общероссийских показателей цены в Тюменской области выглядят слегка завышенными. Так, на 6 июля литр бензина в регионе за последнюю неделю подешевел почти на один рубль. Однако на сегодняшний день автомобильное топливо марки АИ-92 в регионе можно купить за 81 рубль и 65 копеек.

Дизель в Тюменской области с 29 июня подорожал на два рубля, литр топлива продают на популярных АЗС за 91 рубль и 16 копеек. Бензин марки АИ-95 в регионе продают за 86 рублей и 37 копеек, его стоимость понизилась на 35 копеек.

С начала года бензин и дизель в Тюменской области подорожали от 20% до 37%, на 15 рублей и 22 рубля соответственно.

Минимальные цены в России были зарегистрированы в Омской области, где литр бензина в эти даты обходился в среднем в 61 рубль и 33 копейки, а дизельное топливо — в 79,13 рубля. Второе место заняла Кемеровская область со средним показателем 68,29 рубля за литр. Для сравнения, в соседней Свердловской области бензин дешевле на 13 рублей и стоит 68 рублей и 85 копеек за литр. Речь про топливо марки АИ-92. При этом, АИ-95 в столице Урала продают за 73 рубля и 22 копейки. Дизель – 85 рублей и 60 копеек. На Ямале и в Югре цены на бензин АИ-92 ниже на 11 и 3 рубля соответственно. В Кургане автомобильное топливо продают за 65 рублей и 89 копеек за литр, в Челябинске - за 64 рубля и 54 копейки.

Ранее мы рассказывали о том, что власти Тюменской области в конце июня 2026 года были вынуждены ввести временные ограничения на отпуск автомобильного топлива, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить спекуляций на рынке. Подробности – в нашем материале.

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