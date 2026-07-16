Огонь и дым до небес: под Тюменью полыхали сотни тонн шин всю ночь напролет. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области только к 7 утра в четверг, 16 июля, потушили гигантский пожар в селе Яр. Там накануне вечером загорелись шины. Над Тюменью вечером в среду, 15 июля, поднялось огромное черное облако дыма, которое было видно практически из любой точки города. Жители начали бить тревогу в соцсетях, пытаясь понять, что именно горит и откуда идет запах гари.

На месте происшествия работали несколько десятков спасателей МЧС.

«Пожар ликвидирован на площади 720 квадратных метров», - сообщили сотрудники ведомства утром в четверг, 16 июля.

В настоящее время спасатели проводят проливку конструкций. Работы по тушению продолжаются. При этом, качество воздуха в городе ухудшилось на несколько пунктов. Подробности – в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.