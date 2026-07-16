Полицейские нашли тюменца, который ударил девушку на парковке автомобилей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские нашли дебошира, который избил девушку ночью 10 июля в центре Тюмени. По данным ведомства, мужчина «применил физическую силу» в отношении женщины возле многоэтажного дома по улице Республики, 204 корпус 14. Пострадавшая получила травмы и обращалась за помощью к медикам.

На допросе задержанный парень рассказал свою версию произошедшего:

- Между нами произошел конфликт, я подошел к компании молодых людей, сделал им замечание, что они слушают громко музыку и попросил их все это прекратить. Девушка повела себя агрессивно, начала хватать меня за футболку и пошла в мою сторону. Я выставил руку, в результате чего она упала и получила травму. Я вину свою признаю и раскаиваюсь. Вреда ей причинить не хотел, - заявил подозреваемый в отделении полиции.

Сотрудники УМВД проводят мероприятия, направленные на установление полных обстоятельств произошедшего для дачи правовой оценки.

Напомним, на видеоролике, опубликованном в соцсетях, хорошо видно, как тюменец сначала бьет девушку в лицо, она падает, ее подруги пытаются привести пострадавшую в чувство. Однако уже в другой части кадров, мужчина не успокаивается, а бегает по парковке и периодически нападает на женщин. Позже выяснилось, что издевательства над жительницей Тюмени продолжались около 40 минут. За происходящим наблюдали жильцы многоэтажки, однако никто из них не рискнул вмешаться и помочь девушке.

Пользователи затравили пострадавшую женщину, заявив, что девушка якобы «должна сидеть дома после наступления темноты». Что грозит найденному дебоширу за рукоприкладство – в нашем материале.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени задержали мужчин, которые избили подростков в Ново-Патрушево. В больницу за помощью обратились дети с кровоподтеками и телесными повреждениями. Ребята получили травы в ходе конфликта со взрослыми мужчинами. На 16-летнего парня набросились неизвестные из-за шапки с кадетской звездой. Мальчика сильно избили, попало и 15-летней девочке.

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