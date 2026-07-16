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НовостиПроисшествия16 июля 2026 4:51

«Я только руку выставил»: версия тюменца, ударившего девушку в лицо на парковкевидео

Полицейские нашли тюменца, который ударил девушку на парковке автомобилей
Виктория ГАВРИК
Полицейские нашли тюменца, который ударил девушку на парковке автомобилей.

Полицейские нашли тюменца, который ударил девушку на парковке автомобилей.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские нашли дебошира, который избил девушку ночью 10 июля в центре Тюмени. По данным ведомства, мужчина «применил физическую силу» в отношении женщины возле многоэтажного дома по улице Республики, 204 корпус 14. Пострадавшая получила травмы и обращалась за помощью к медикам.

На допросе задержанный парень рассказал свою версию произошедшего:

- Между нами произошел конфликт, я подошел к компании молодых людей, сделал им замечание, что они слушают громко музыку и попросил их все это прекратить. Девушка повела себя агрессивно, начала хватать меня за футболку и пошла в мою сторону. Я выставил руку, в результате чего она упала и получила травму. Я вину свою признаю и раскаиваюсь. Вреда ей причинить не хотел, - заявил подозреваемый в отделении полиции.

Сотрудники УМВД проводят мероприятия, направленные на установление полных обстоятельств произошедшего для дачи правовой оценки.

Напомним, на видеоролике, опубликованном в соцсетях, хорошо видно, как тюменец сначала бьет девушку в лицо, она падает, ее подруги пытаются привести пострадавшую в чувство. Однако уже в другой части кадров, мужчина не успокаивается, а бегает по парковке и периодически нападает на женщин. Позже выяснилось, что издевательства над жительницей Тюмени продолжались около 40 минут. За происходящим наблюдали жильцы многоэтажки, однако никто из них не рискнул вмешаться и помочь девушке.

Пользователи затравили пострадавшую женщину, заявив, что девушка якобы «должна сидеть дома после наступления темноты». Что грозит найденному дебоширу за рукоприкладство – в нашем материале.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени задержали мужчин, которые избили подростков в Ново-Патрушево. В больницу за помощью обратились дети с кровоподтеками и телесными повреждениями. Ребята получили травы в ходе конфликта со взрослыми мужчинами. На 16-летнего парня набросились неизвестные из-за шапки с кадетской звездой. Мальчика сильно избили, попало и 15-летней девочке.

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