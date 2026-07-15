«Сидите дома»: в соцсетях затравили избитую в центре Тюмени девушку. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В центре Тюмени глубокой ночью на улице Республики мужчина жестоко избил девушку на глаза жильцов многоэтажного дома. Парень нанес мощный удар в область лица женщины, та упала на землю и ударилась головой.

Видео с места опубликовали очевидцы в группе «ЧП Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На видеоролике тюменец сначала бьет девушку в лицо, она падает, ее подруги пытаются привести пострадавшую в чувство. Однако уже в другой части кадров, мужчина не успокаивается, а бегает по парковке и периодически нападает на женщин. Позже выяснилось, что издевательства над жительницей Тюмени продолжались около 40 минут. За происходящим наблюдали жильцы многоэтажки, однако никто из них не рискнул вмешаться и помочь девушке.

«10 июля в промежутке с часу до 01:40 на улице Республики 204к14, неадекватный мужчина подглядывал за девушками, когда те были в кустах (по нужде), позднее прибежал за ними следом и начал докапываться, провоцировать, оскорблять, и нанес одной из девушек тяжелый удар, после которого она упала без сознания. После этого пострадавшая была доставлена в ОКБ-2, где ей зашили губу. Также девушка получила ушиб головы и растяжение связок плеча. На место был вызван наряд полиции, но они так и не приехали ни на место, ни в больницу, только утром заставили ехать в отдел к ним в таком состоянии. Там было написано заявление, но к сожалению мужчина до сих пор не был задержан и не понес наказания за это! Данный персонаж уже неоднократно был замечен в неадекватном и агрессивном состоянии. Он бегает по улицам за людьми, орет, матерится, лезет в драку! Прошу принять меры в отношении него и наказать по всей строгости закона! Пока он не натворил еще делов!», - написала автор видеоролика в тюменском паблике.

Фото: ЧП Тюмень, ВК.

В социальных сетях люди не поддержали пострадавшую. Многие тюменцы заявили, что якобы девушки должны были «сидеть дома после наступления темноты».

«Надо дома сидеть в это время, ходить на унитаз, и таких проблем не будет . А то сначала провоцируют, потом ноют», - пишет пользователь под ником «Оксана Геннадьевна».

«Классика же. Пьяные молодые подружани, после попойки, на веселе, выходят на улицу чтобы продолжить угар. Исход один, встречают пьяного, а по отрезвлению бегут писать заявление, а-ля меня избили/изнасиловали/ограбили… Никого пока не обвиняю и не защищаю, но из предоставленной информации остается только гадать как все было на самом деле», - считает анонимный пользователь социальных сетей.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства и подробности преступления.

«Проводится проверка, устанавливается полное обстоятельство произошедшего. После чего случившемуся будет дана правая оценка», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России в ответ на запрос редакции «КП-Тюмень».

Что грозит потенциальному агрессору, если его вина будет установлена? На форму наказания влияют серьезность нанесенного вреда, мотивы и отягощающие обстоятельства. Если были нанесены только побои (удары, толчки или щипки), которые причинили легкий вред здоровью, без ушибов и ссадин, наказание варьируется: обязательные работы (до 360 часов), исправительные работы до года, ограничение или лишение свободы до двух лет, арест до шести месяцев. Иногда дополнительно могут запретить занимать определённые должности или заниматься деятельностью до трёх лет.

В данном случае вероятно побои привели к кратковременному расстройству здоровья человека, а это наказание ужесточается: штраф до 40 тысяч рублей или в размере дохода за период до трёх месяцев, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до года или арест до четырёх месяцев. Если при этом есть отягчающие обстоятельства, например, хулиганские побуждения, мотивы ненависти, применение оружия, публичная демонстрация, нападение на лицо или его близких в связи со служебной деятельностью, наказание могут ужесточить.

Также суд учитывает и другие обстоятельства: возраст потерпевшего, личность виновного, наличие судимостей, смягчающие факторы, например, раскаяние, оказание помощи потерпевшему.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени задержали мужчин, которые избили подростков в Ново-Патрушево. В больницу за помощью обратились дети с кровоподтеками и телесными повреждениями. Ребята получили травы в ходе конфликта со взрослыми мужчинами. На 16-летнего парня набросились неизвестные из-за шапки с кадетской звездой. Мальчика сильно избили, попало и 15-летней девочке. Подробности – в нашем материале.

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