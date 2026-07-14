В Тюменской области специалисты «Транснефть – Сибирь» отработали ликвидацию условного разлива нефти на реке

Фото: «Транснефть – Сибирь».

В Тюменской области сотрудники Тюменского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» провели плановые учебно-тренировочные мероприятия на подводном переходе магистрального нефтепровода через реку. Основной задачей учений стала проверка готовности персонала к действиям при возникновении нештатной ситуации, а также оценка исправности оборудования и слаженности взаимодействия служб.

По легенде учений диспетчер нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» получил информацию о снижении давления на участке трубопровода ниже допустимых значений. После этого транспортировка нефти была условно остановлена, а информация оперативно передана руководителям подразделений и сотрудникам ведомственной охраны.

Первыми к месту условного происшествия прибыли патрульные группы, которые организовали оцепление территории и приняли необходимые меры безопасности. Затем на объект прибыли аварийные подразделения линейной производственно-диспетчерской станции имени В.Н. Чепурского, нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень», а также специалисты специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий на магистральных нефтепроводах.

Участники учений определили предполагаемый объем разлива, оценили характер условного повреждения трубопровода и приступили к локализации последствий. В тренировке были задействованы более 50 специалистов и порядка 16 единиц автомобильной и специальной техники.

Для предотвращения распространения условного загрязнения были развернуты три рубежа защиты. На водном объекте установили 640 метров удерживающих и берегозащитных боновых заграждений, применили нефтесборное оборудование, моторные лодки, специализированную технику, а также подготовили емкости для сбора условно разлитой нефти.

После завершения основных работ специалисты экологической службы выполнили контрольные исследования атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод. По итогам занятий условная авария была полностью ликвидирована в пределах установленных нормативов.

В компании подчеркнули, что подобные тренировки регулярно проводятся для поддержания высокого уровня промышленной и экологической безопасности объектов трубопроводного транспорта. Итоговая оценка подтвердила готовность всех задействованных служб к оперативному реагированию в случае возникновения реальной аварийной ситуации.