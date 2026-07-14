В Тюмени пройдет масштабный Парад красных машин

Фото: Радио Красная Армия.

Одним из центральных событий праздничной программы к 440-летию Тюмени станет восьмой Парад красных машин. Легендарный проект Красной Армии вновь выйдет на улицы города, чтобы объединить жителей и гостей столицы региона ярким автомобильным шествием и большой праздничной программой.

За годы проведения Парад красных машин стал одним из самых узнаваемых городских событий. Он превратился в символ общей энергии, хорошего настроения и единства тюменцев. В 2025 году проект получил статус всероссийского: к участникам из Тюмени присоединились автолюбители из Алтайского края, Белгорода, Омска, Челябинска, Екатеринбурга и Кургана.

Интерес к событию продолжает расти – многие участники возвращаются на парад каждый год, а первые заявки начинают поступать задолго до даты проведения. Сегодня это уже не просто автоколонна, а семейный фестиваль, который собирает людей разных возрастов и объединяет их вокруг любви к своему городу.

В этот раз организаторы подготовили особенный подарок для Тюмени. Впервые в истории проекта жители города станут участниками создания гимна Тюмени. Новая композиция будет представлена в День города и станет частью праздничной программы. После премьеры ее можно будет услышать в эфире Красной Армии, а также на городских праздничных и цифровых площадках.

Праздничный день начнется с торжественной программы на главной сцене у Технопарка. Здесь откроется выездная студия Красной Армии, где ведущие в прямом эфире будут встречать гостей, общаться с участниками и создавать атмосферу большого городского праздника.

Официальный старт движению колонны даст глава Тюмени Максим Афанасьев. После этого красные автомобили и мотоциклы проедут по центральным улицам города от Технопарка. В шествии традиционно примут участие пожарная техника и сотрудники Госавтоинспекции.

Финальной точкой станет площадь Технопарка, где праздник продолжится до 16:00. Для гостей подготовят интерактивные площадки, развлекательную программу и возможность получить памятные подарки.

Для участия в колонне необходима регистрация.