«Два несчастья» на одной трассе: дорожники объяснили перекрытие дороги Тюмень — Екатеринбург

Фото: ГАИ Свердловской области.

В «Уралуправтодоре» объяснили, почему перекрыта трасса Тюмень — Екатеринбург. На нее обрушилось сразу два несчастья.

«В течение прошедшей ночи с 11 на 12 июля подрядные организации ФКУ «Уралуправтодор» оперативно ликвидировали последствия размыва дорожного полотна на 196-м километре. Работы по восстановлению проезжей части, включая отсыпку скальным грунтом, успешно завершены», — рассказали в ведомстве.

Однако на другом участке трассы движение снова пришлось перекрыть. Причина та же — паводковая ситуация.

«В связи с продолжающимся переливом воды через дорожное полотно на 207-м километре трассы, а также с начавшейся эвакуацией жителей населенного пункта Горбуновское из-за угрозы подтопления движение всех видов транспорта на участке с 196 по 210-й километр автомобильной дороги Р-351 временно перекрыто. Об открытии участка будет объявлено дополнительно», — заявили в «Уралуправтодоре».

Там же посоветовали объезжать перекрытый участок через Курганскую область. Ранее мы рассказывали о том, где в Тюменской области перекрыли автомагистрали. Заметка для туристов – в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.