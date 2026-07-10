АО «Транснефть – Сибирь» подтвердило соответствие трех систем менеджмента российским стандартам

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» прошло внешний независимый аудит и подтвердило соответствие систем менеджмента охраны труда, экологического и энергетического менеджмента государственным стандартам.

Экспертиза систем менеджмента проводилась на производственных объектах АО «Транснефть – Сибирь», в частности, на нефтеперекачивающей станции (НПС) №2 Уренгойского управления магистральных нефтепроводов. В задачи эксперта сертификационной организации входили анализ документации, проверка рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда, знание и применение регламентов, анализ энергоэффективности и экологической безопасности.

«Как и на всех объектах компании, на НПС №2 уделяется особое внимание обеспечению безопасных условий труда, энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности. Мы проводим все необходимые инструктажи с персоналом, ежегодные проверки знаний требований охраны труда. Работа с коллективом выстроена на системной основе. Безусловно, это дает свои положительные результаты», – рассказал начальник НПС №2 Игорь Мочалов.

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь»

«Руководитель аудиторской группы ассоциации по сертификации отметил высокий уровень организации и эффективной работы системы экологического менеджмента в компании «Транснефть – Сибирь». В ходе проверки была проведена оценка работы станции, как выстроена система по обращению и сортировке отходов, насколько внимательно и ответственно относится персонал к данному вопросу. Мы подтвердили наш качественный уровень работы. По всем критериям компания соответствует требованиям государственного стандарта», – рассказала заместитель начальника отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Транснефть – Сибирь» Татьяна Тоболжанова.

В рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет использования электронасосных агрегатов с повышенным КПД, оптимизации технологических режимов перекачки нефти, строительства и ремонта котельных, замены теплоносителей и теплосетей, использование современных теплоизоляционных материалов в условиях Крайнего Севера была достигнута существенная экономия энергетических ресурсов.

Независимый эксперт подтвердил, что на рабочих местах созданы все условия защищенности жизни и здоровья работников, что свидетельствует об эффективности системы управления охраной труда. Системно проводится оценка рисков на предприятии, сотрудники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами. Регулярно ведется обучение персонала безопасным методам выполнения работ, профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев, а также осуществляется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил.

На итоговом совещании представитель ассоциации по сертификации отметил соответствие показателей анализируемых направлений деятельности АО «Транснефть – Сибирь» законодательным и нормативным требованиям, их соблюдение и качественное выполнение работ. Предприятие подтвердило сертификаты соответствия требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 45001, ГОСТ Р ИСО 50001 и ГОСТ Р ИСО 14001.

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