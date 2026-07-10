Ребенок лечит игрушки и считает пульс у кота? В Тюмени открылись медицинские лаборатории для юных врачей

Фото: Юлия Малахова.

Если ваш ребёнок накладывает бинты на плюшевого мишку, заводит куклам «медицинские карты» и с любопытством разглядывает инструменты на приёме у педиатра — возможно, в семье растёт будущий врач. Но как отличить мимолётную игру от настоящего интереса? И главное — что с этим интересом делать, пока до медицинского вуза ещё далеко?

Ответ на оба вопроса предлагает школа популяризации естественных наук Сайнсли. Этим летом в Тюмени запустились медицинские лаборатории в формате городского лагеря — место, где дети не сидят за партами, а становятся действующими лицами настоящей клиники, делая операции на специальных манекенах под присмотром студентов-медиков.

От банановой хирургии до «белой диеты»

Программа построена так, чтобы ребёнок не просто слушал, а делал. Например, в один из дней юные исследователи отправились в гости к практикующим стоматологам — и это был не обзорный визит, а полноценное погружение. Сначала ребятам показали музей стоматологии «Доктор Альбус», где можно увидеть оборудование времён СССР, а затем провели в современный кабинет с микроскопом. Сравнение «тогда и сейчас» впечатлило даже тех, кто поначалу скептически косился на бормашины.

Дальше — практика. Детям предложили неожиданный вопрос: как связаны привычные всем фрукты на столе и хирургия? Оказалось, напрямую: будущие врачи и студенты медвузов тренируются накладывать швы именно на бананах, винограде и цитрусовых. Кожура банана имитирует плотность человеческой кожи, апельсиновая цедра учит контролировать глубину вкола иглы, а виноград используют для микрохирургических тренировок — нужно сшить нежную шкурку так, чтобы ягода не лопнула.

За чаем обсудили «белую диету» — ту самую, которую стоматологи прописывают после отбеливания или гигиенической чистки. А на десерт разобрали, какие сладости самые коварные для зубов. Спойлер: ириски хуже шоколада, а вот карамель без сахара — неожиданно безопасный вариант.

Как понять, что ребёнку это действительно интересно

Руководители Sciencely отмечают: не обязательно ждать, пока ребёнок сам скажет «хочу быть врачом». Есть несколько верных маркеров, которые родители могут заметить уже в дошкольном возрасте:

- Ребёнок постоянно лечит игрушки, делает «уколы», накладывает повязки.

- Активно расспрашивает, как устроен человек: куда исчезает еда, почему стучит сердце, откуда берётся кровь.

- На приёмах у врача ребенок не плачет, а с интересом наблюдает за инструментами.

- Проявляет заботу о заболевших родственниках, пытается «вылечить» раненое насекомое или птицу.

- Среди мультфильмов и книг выбирает те, где показана работа врачей и устройство организма.

Если хотя бы три пункта совпадают — есть смысл дать ребёнку попробовать погрузиться в профессию. Дома можно начать с простого: купить 3D-модель человека с разборными органами, вместе посчитать пульс до и после прыжков, рассмотреть каплю йода под микроскопом. А если интерес не угаснет — привести на медицинскую смену в Сайнсли, где теория превращается в наглядную практику.