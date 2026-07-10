Мэрия назвала условия для выяснения причин подтопления паркинга в тюменском ЖК. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Из-за многочисленных обращений жителей администрация Тюмени прокомментировала ситуацию с затоплением подземной парковки в жилом комплексе «Корней».

- На данный момент делать выводы о причинах произошедшего и распределять ответственность преждевременно. Ситуация требует тщательного технического расследования, установления всех обстоятельств и определения виновных лиц. Данный вопрос уже находится на контроле компетентных органов — итоговую оценку всем фактам дадут уполномоченные службы и суд, - сообщили в тюменской мэрии.

По данным администрации, городские власти внимательно следят за развитием событий и будут информировать общественность по мере появления официально подтвержденной информации.

Напомним, в ночь с 9 на 10 июня на Тюмень обрушился залповый ливень, за два часа которого выпало около 40 мм осадков, что составляет 73% от месячной нормы. Интенсивные дожди привели к подтоплениям на ряде улиц. Наибольшее количество жалоб поступило из центра, Восточного округа и района Лесобазы. Также ушли под воду почти все новые ЖК в городе. Кадры затопленного ЖК в Тюмени - в нашем материале.

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