Дачникам на заметку: в Тюменской области запретили высаживать растения-агрессоры

Фото: администрация Тюмени.

В правительстве Тюменской области утвердили официальный перечень инвазивных видов растений. В него вошли виды, которые вытесняют местную флору, уничтожают урожай и представляют угрозу для здоровья людей. От обычных сорняков эти растения отличаются тем, что ведут себя как биологические захватчики.

Они агрессивно осваивают новые территории, разрушают экосистемы водоемов, а некоторые из них являются сильными аллергенами или оставляют тяжелейшие химические ожоги при контакте с кожей.

Кто попал в черный список:

- Борщевик Сосновского — главный враг отдыхающих на природе. Его сок вызывает тяжелейшие ожоги под воздействием солнца.

- Череда облиственная — быстрорастущий сорняк, активно захватывающий плодородные почвы.

- Эхиноцистис шиповатый (известный в народе как «бешеный огурец» или «декоративный дурман») — популярная у дачников лиана для украшения заборов официально признана опасным видом.

- Элодея канадская, прозванная «водяной чумой», — губительна для озер и рек, так как стремительно затягивает водную гладь, лишая другие организмы кислорода.

- Циклахена дурнишниколистная — мощное растение-аллерген, которое глушит всю окружающую растительность.

- Ячмень гривастый — декоративный злак, признанный крайне агрессивным по отношению к другим культурам.

- Виды рода рейнутрия (родственники гречихи) — обладают невероятной корневой живучестью, способной разрушать фундаменты зданий и берега рек.

Региональные власти призвали жителей отказаться от высадки этих культур даже в декоративных целях. Если опасные растения обнаружены на частных участках, в черте города или у воды, их необходимо немедленно уничтожать до начала цветения и созревания семян.

Особую осторожность жителям рекомендуют проявлять при встрече с зарослями борщевика и циклахены, чтобы защитить детей и домашних животных от тяжелых химических и аллергических реакций. Руководителей садоводческих товариществ просят оперативно оповестить владельцев участков о новом постановлении через информационные стенды, общие чаты и собрания.

Ранее мы рассказывали о том, что борщевик захватывает территории под Тюменью. Где растет опасное растение - в нашем материале.

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