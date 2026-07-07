Фото: ЧС Тюмень, ВК.

В Тюмени и области активизировался борщевик. Растение находится в официальном перечне правительства региона инвазивных видов, подлежащих обязательному уничтожению.

С 1 марта 2026 года ответственность за уничтожение опасного сорняка возложена не только на сельхозпроизводителей, но и на всех собственников земельных участков, включая дачников. Гигантские растения, размером под два метра, заметили жители Тюменской области у гипермаркета от Ямского моста до Объездной.

«Возле магазина Строительный двор, что на объездной по московскому тракту. Растёт походу борщевик. (На вид и инет, его так определяет). Вроде как за него штрафовали или что-то такого. Конечно, он никому в этих зарослях не мешает, но он же потом даст семена и их ветром раздует, на ближайшие территории. Почему меры не предоставляют, по его уничтожению... Это на повороте на дачи возле Утяшево по Московскому тракту, возле магазина Строительный двор, прямо на углу возле светофора», - делится жительница региона в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

Борщевик также захватил территорию в новом парке Комарово, недалеко от строящейся площадки для собак тюменцы заметили стволы опасного растения, уточнила пользователь Оксана Фалькова.

Опасность борщевика заключается в его соке, который содержит фуранокумарины. На юге прикосновение к борщевику вызывает фотоожоги. При попадании сока на кожу под воздействием ультрафиолета возникают сильнейшие химические ожоги второй степени, вплоть до волдырей.

Борьба с сорняком регламентирована законом: — небольшие популяции (100–1000 растений): подрезание корней, скашивание надземной массы; — большие популяции (более 1000 растений): вспашка или механический покос, лущение дисковыми лущильниками на глубину до 10–12 см, обработка гербицидами.

Первая помощь при контакте: сначала сок борщевика нужно смыть водой с мылом. Затем это место необходимо закрыть от солнца, напоминают врачи.

«Подрядной организации дано указание провести работы по ликвидации борщевика», - прокомментировали кадры в социальных сетях представители Главного управления строительства Тюменской области.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени и области фиксируется нашествие бабочек непарного шелкопряда, которые заполонили улицы города и лесные массивы. Как поясняют биологи, всплеск популяции является естественным циклическим процессом, который длится обычно 3–4 года. По словам ученых, пугаться обилия серых бабочек не стоит — они уже выполнили свою «чёрную работу» на стадии гусениц. В середине июня вредители съели листву на тысячах гектаров лесов юга области, после чего окуклились. Подробности – в нашем материале.

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