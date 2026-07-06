Фото: группа Старая башня, ВК.

В Тюмени и области фиксируется нашествие бабочек непарного шелкопряда, которые заполонили улицы города и лесные массивы. Как поясняют биологи, этот всплеск популяции является естественным циклическим процессом, который длится обычно 3–4 года.

По словам ученых, пугаться обилия серых бабочек не стоит — они уже выполнили свою «чёрную работу» на стадии гусениц. В середине июня вредители съели листву на тысячах гектаров лесов юга области, после чего окуклились. Специалисты успокаивают: деревья не засыхают. За миллионы лет эволюции природа выработала защитный механизм, и к концу лета кроны полностью восстановятся.

«Как и в прошлом году, начало июля - это время нашествия непарного шелкопряда. С 2024 года Тюменская область переживает вспышку его популяции. По словам ученых, обычно эта вспышка длится около 3-4 лет, затем их количество идет на спад. Порхающие бабочки вреда не приносят - они уже сделали свое «черное дело», пока были гусеницами. Съели гектары лесов на юге Тюменской области в середине июня. Потом окуклились, а сейчас превратились в бабочек. Название «непарный» говорит о различии самцов и самок. Летают в основном самцы, они имеют серо-бежевый окрас и характерные усики-расчески. Часто садятся на окна, где их можно рассмотреть. Самки крупнее и светлее, более «пушистые». Усики черные тонкие. Особо не летают, ждут пока их найдут вездесущие кавалеры-самцы. Примерно через неделю брачный период закончится и самки отложат множество кладок яиц, из которых на будущий год вылупятся новые гусеницы. Кладки напоминают катышки войлока рыжего цвета. Часто самка остается на кладке до своей гибели. Биологи говорят, что «объеденные» деревья не засыхают и к концу лета восстанавливают крону. За миллионы лет эволюции природа выработала законы, которые человеку до сих полностью не ясны. И мы не можем сказать, к чему приведут наши попытки «спасти леса» через 30-50 лет. Может эти насекомые являются частью какого-то другого природного механизма, о котором мы еще не знаем...», - подчеркивают сотрудники тюменского планетария «Старая башня».

Жители рассказывают о «голых» деревьях вдоль трассы Тюмень – Тобольск. По словам северян, «лиственные деревья стоят совсем без листьев».

Почему леса в Тюмени и области больше не обрабатывают химикатами?

В департаменте лесного комплекса региона разъяснили ситуацию с нашествием непарного шелкопряда. Несмотря на то что вредитель объел гектары лесов, специалисты утверждают, что массовой гибели деревьев не происходит.

По данным «Рослесозащиты», очаги зафиксированы на площади более 317 тысяч гектаров. Обработка биологическим препаратом была проведена только там, где фиксировалась критическая угроза — в Абатском лесничестве, насекомые съели почти 11 тысяч гектаров леса. Проверка показала эффективность свыше 83%, что позволяет рассчитывать на затухание очага, считают в мэрии.

Фото: группа Старая башня, ВК.

«Решение о проведении обработок принимается не по факту наличия вредителя, а на основании результатов специальных обследований. Специалисты оценивают численность вредителя, площадь очага, прогнозируемую степень повреждения насаждений и другие показатели», - заявили в пресс-службе тюменской мэрии.

Обработка от непарного шелкопряда в Тюмени была прекращена, после того как гусеницы перешли в стадию окукливания, а препараты стали неэффективны. Учёные отмечают, что деревья восстановят листву к концу лета. Осенью эксперты проведут новые учёт численности для планирования работ на 2027 год, уточнили в городской администрации.

Ранее мы рассказывали о том, что учёные прогнозировали всплеск численности комаров в Тюменской области в 2026 году. И всему виной необычайно снежная зима. Толстый слой снега «сыграл на руку» кровососущим насекомым: он надёжно защитил их личинки от зимних морозов. Активность комаров напрямую зависит от погоды, это подтвердили эксперты кафедры «Экология» МТУСИ. Подробности – в нашем материале.

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