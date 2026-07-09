В Тюмени пересмотрят тариф на проезд: стоимость поездки может вырасти с 2027 года

В Тюмени готовятся поднять стоимость проезда в общественном транспорте с 2027 года. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени готовится пересмотр стоимости проезда в общественном транспорте, и с начала 2027 года цена билета может снова вырасти. Вопрос повышения тарифов уже находится на стадии проработки в городской администрации, что подтвердили редакции «КП-Тюмень» в мэрии.

Власти объясняют необходимость удорожания экономической ситуацией и необходимостью обновления автопарка. Среди ключевых факторов роста называют подорожание топлива и смазочных материалов, а также значительное увеличение стоимости самих автобусов и запчастей к ним. Кроме того, планируется индексация зарплат сотрудников транспортных предприятий.

Несмотря на то, что ситуация на топливном рынке объективно увеличивает расходы перевозчиков, в мэрии заверили, что общественный транспорт продолжает работать штатно. При этом скидка за безналичную оплату сохранится.

Стоит напомнить, что проезд в городе дорожает регулярно. С октября 2025 года стоимость поднялась до 40 рублей при оплате наличными и до 35 рублей по карте, а с января 2026 года — до 42 и 37 рублей соответственно. В горадминистрации это объясняли необходимостью компенсировать затраты перевозчиков на горюче-смазочные материалы, заработные платы, ремонт и обновление подвижного состава.

Действующий документ тюменской мэрии «О долгосрочных тарифах на перевозку транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ» устанавливает стоимость проезда с 1 января 2024 до 31 декабря 2026 года. Вероятно, осенью в администрации при утверждении нового постановления будут пересмотрены действующие тарифы.

Ранее мы рассказывали о том, что льготный проезд для школьников привязан к учебному году и не действует в период летних каникул с 1 июня по 31 августа. В это время оплата производится по общим тарифам. Неиспользованные за учебный год поездки аннулируются и не переносятся на лето. Исключение сделано только для выпускников: у девятиклассников остаётся 22 льготные поездки, а у одиннадцатиклассников — 34. Если же льготных поездок нет, транспортная карта работает как обычная городская со стоимостью проезда 37 рублей, при этом сохраняется право на одну бесплатную пересадку в течение 60 минут. Подробности – в нашем материале.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.