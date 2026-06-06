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НовостиОбщество6 июня 2026 14:19

Льготные поездки тюменских школьников летом: в «ТТС» дали разъяснения

«ТТС» отменил в Тюмени льготный проезд для школьников на все лето
Серафима Краснова
Льготные поездки тюменских школьников летом: в «ТТС» дали разъяснения.

Льготные поездки тюменских школьников летом: в «ТТС» дали разъяснения.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В «ТТС» пояснили, что льготный проезд для школьников привязан к учебному году и не действует в период летних каникул с 1 июня по 31 августа. В это время оплата производится по общим тарифам.

Неиспользованные за учебный год поездки аннулируются и не переносятся на лето. Исключение сделано только для выпускников: у девятиклассников остаётся 22 льготные поездки, а у одиннадцатиклассников — 34.

Если же льготных поездок нет, транспортная карта работает как обычная городская со стоимостью проезда 37 рублей, при этом сохраняется право на одну бесплатную пересадку в течение 60 минут.