Льготные поездки тюменских школьников летом: в «ТТС» дали разъяснения. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В «ТТС» пояснили, что льготный проезд для школьников привязан к учебному году и не действует в период летних каникул с 1 июня по 31 августа. В это время оплата производится по общим тарифам.

Неиспользованные за учебный год поездки аннулируются и не переносятся на лето. Исключение сделано только для выпускников: у девятиклассников остаётся 22 льготные поездки, а у одиннадцатиклассников — 34.

Если же льготных поездок нет, транспортная карта работает как обычная городская со стоимостью проезда 37 рублей, при этом сохраняется право на одну бесплатную пересадку в течение 60 минут.