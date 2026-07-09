Почему тюменцы получают смс о беспилотной опасности с задержками — ответ властей. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 8 июля, в Тюменской области второй раз за неделю объявляли режим беспилотной опасности. Об этом сообщал губернатор региона Александр Моор и РСЧС Тюменской области. В некоторых районах города были слышны сирены. Режим действовал в регионе около четырех часов, 6 июля режим БПЛА отменили только спустя 10 часов.

Тюменцы получали оповещения о беспилотной опасности с опозданием. С подобной ситуацией жители города сталкиваются не в первый раз. Некоторые тюменцы не получили смс-оповещения и вовсе. Ситуацию прокомментировали в областном правительстве.

«Сигнал «Воздушная опасность» объявляется подразделениями ПВО на территории всего Уральского федерального округа. СМС оповещение и включение сирен предусматривается в случае прямой угрозы жителей области. На территории Тюменской области отсутствовала прямая угроза для жителей региона, СМС оповещение и включение сирен не производилось. Объявление данного сигнала является превентивной мерой…», - заявили представители департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Власти напоминают, что при получении информации об опасности атаки БПЛА жители должны: сохранять спокойствие; включить приемники проводного или беспроводного вещания, радиовещания и телевидения; прослушать официальную информацию о ЧС и мерах собственной безопасности; действовать в соответствии с полученными инструкциями.

Напомним, что памятки по действиям граждан при угрозе «Ракетной опасности» и «Беспилотной опасности» размещены в свободном доступе на сайте ГУ МЧС России по Тюменской области и правительства Тюменской области.

«Сигнал «Ракетная опасность» поступает от подразделений ПВО с целью информирования населения о возможной угрозе для сохранения бдительности жителей. СМС оповещение и включение сирен осуществляется при прямой угрозе атаки ракеты. При наблюдении пролетающих неопознанных беспилотных авиационных средств необходимо набрать телефон службы 112 и сообщить о происшествии, ответив на вопросы оператора. Для обеспечения личной безопасности необходимо заранее обратиться в администрацию муниципального образования и выяснить, где находится ближайшее от вас укрытие, приспособленное для защиты от воздействия осколочно-фугасных средств поражения», - уточнили в департаменте ЧС Тюменской области.

Ранее мы рассказывали о том, что 6 июля в регионе на период режима БПЛА закрывали небо. В аэропорту Рощино на прилет и вылет самолетов задерживались больше 12 рейсов. Речь про направления до Санкт-Петербурга. Позже в официальных соцсетях правительства Тюменской области появилась информация о том, что в аэропорту Рощино были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Подробности – в нашем материале.

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