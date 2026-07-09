Фото: Тюменская городская дума.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова собрала представителей городских, региональных и федеральных СМИ на традиционный пресс-чай. Двухчасовая беседа выдалась конструктивной, но при этом душевной.

За чашкой чая журналисты вспомнили работу Светланы Владимировны в должности главы Тюменского района, соотнесли тот опыт с действующей должностью председателя представительного органа власти. Но лейтмотивом беседы стал юбилейный для областной столицы год.

Так, Светлана Владимировна напомнила о важной инициативе городской думы - об акции «Город - это люди». Было выбрано 172 человека. Информация о них размещается в СМИ, социальных сетях депутатов и на рекламных щитах города.

- Идея акции - отмечать людей, которые своим трудом и делами делают город ярче и лучше, а также воспитывают добрые ценности. Как правило, это очень скромные люди. Когда мы звонили героям, рассказать, что их выбрали и нам нужно сделать фото, первая реакция: «Да ну что я такого особенного сделал», но в ходе беседы мы доказывали: необязательно иметь какие-то высокие награды, важно признание среди горожан, - сказала Светлана Иванова.

Она добавила, что по итогам планируется провести выставку фотографий этих 172 человек и, возможно, выпустить сборник, который передадут в городские библиотеки.

Светлана Владимировна также обратила внимание, что на восьмой созыв думы выпало множество юбилейных дат. В этом году 440-летие города, в 2025 году Тюмень отметила двойной юбилей - 235-летие с момента воссоздания городской думы и 30-летие работы в новейшей истории России.

- Несмотря на сложные времена, важно находить позитивные моменты и доносить до людей, что жизнь хороша и может быть еще лучше. С этой же целью мы проводим встречи с коллективами предприятий, со студентами, с подрастающим поколением, на которых рассказываем о своей деятельности, о совместной работе с администрацией в части развития Тюмени, - сказала Светлана Иванова.

Не обошлось и без личных вопросов. Спикер гордумы поделилась, что по мере занятости уделяет внимание огороду и цветам, а также не упускает возможности активно проводить время с родными.

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