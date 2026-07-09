Специалисты «РН-Уватнефтегаза» отметили День семьи, любви и верности

Фото: Марина Нагайцева

Автор Марина Нагайцева

В преддверии Дня семьи, любви и верности сотрудники «РН-Уватнефтегаз» стали активными участниками праздничных мероприятий, прошедших в регионе.

В Тюмени на городских площадках для виновников торжества звучали искренние поздравления и теплые пожелания. Организаторы подготовили насыщенную программу: гости могли сделать памятные снимки в тематических фотозонах, освоить новые техники на мастер-классах и оценить работы мастеров декоративно-прикладного искусства. Кульминацией праздника в областной столице стал Всероссийский парад «Россия — Семья семей».

Продолжились праздничные выходные и в древней столице Сибири. Семьи предприятия посетили грандиозное открытие фестиваля «Лето в Тобольском кремле». В первый день для зрителей выступили Тюменский филармонический оркестр и ведущие оперные солисты, подарив гостям вечер высокой музыки в атмосфере исторических стен.

В данном мероприятии приняла участие семья начальника сетевого района №1 «РН-Уватнефтегаза» Алексея Иванова. В этом году семья Ивановых отметит одиннадцать лет со дня свадьбы.

Алексей - человек-легенда Уватского проекта. В 2026 году он отметит знаменательный юбилей - 25 лет работы на Уватском проекте. Он пришел на Кальчинское месторождение в 2001 году, когда проект только набирал обороты. В тот год на коммерческий узел учета нефти появилась новая сотрудница - Анастасия. Хрупкая девушка устроилась лаборантом в химико-аналитическую лабораторию. Именно там пересеклись пути двух непохожих людей.

Анастасия и Алексей – пример гармоничного союза, в которой растут две прекрасные дочери Дарина и Ева. Глава семьи по-прежнему в строю, его вахтовый стаж перевалил за четверть века, а дома его ждет надежный тыл.

Одним из ключевых приоритетов «Роснефти» является забота о благополучии сотрудников и членов их семей. На предприятиях Компании действуют меры социальной поддержи, направленные на укрепление института семьи и поддержку многодетных родителей. В социальный пакет входят программы по оздоровлению и отдыху персонала, развитию физической культуры и спорта сотрудников и их семей, предоставлению образовательных займов и негосударственного пенсионного обеспечения.

«Роснефть» системно поддерживает многодетные семьи — в Обществах Группы действуют дополнительные оплачиваемые отпуска и выплаты в связи с рождением ребенка. Благодаря корпоративной ипотечной программе на конец 2025 года свои жилищные условия улучшили почти 15 тыс. семей.