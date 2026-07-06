«Тюменский экватор»: жара в +33 °C парализовала выезды, превратив пляжи в муравейники

Жара +33 °С в Тюмени спровоцировала пробки на выездах к пляжам. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменскую область нагрянула 30-градусная жара и все жители ринулись к воде. Несмотря на рабочую неделю и понедельник, 6 июля, тюменцы активно едут в сторону законных пляжей, чтобы получить заряд солнечных лучей, но не умереть от жары, а еще и покупаться. Из-за ажиотажа и спроса выезд из города в сторону Верхнего бора по Салаирскому тракту превратился в сплошную пробку.

Согласно данным «2Гис», затор тянется прямо от базы отдыха до СНТ «Парус» и заезда на развязку с объездной. Уличные градусники фиксируют в городе температуру в +33 градуса. Жара вынуждает горожан ехать к рекам и озерам.

Многокилометровую пробку на Салаирском тракте в сторону Верхнего бора усугубила авария двух иномарок, рассказывают автомобилисты, застрявшие на дороге в жару. Ажиотаж на пляже также почувствовали те, кто приехал погреться на солнышке. Берег Кривого озера заполонили десятки и даже сотни людей.

Фото: Анна Горлач.

«Что вас всех сюда прет постоять? Мест же для отдыха больше нет в Тюмени», - возмущаются автомобилисты в социальных сетях.

Озеро на базе отдыха «Верхний Бор» стало одно из немногих, где специалисты регионального управления Роспотребнадзора Тюменской области разрешили купаться. По информации на июнь 2026 года, в регионе разрешение на купание в этом сезоне получили семь водоемов: озеро Верхнее Кривое на базе «Верхний Бор», пруды на базах «Сибирь» и «Пруд Лесной», озера Нижнее Кривое и Якушкино, а также Бобровое озеро в «Кулига – парке» и озеро Круглое возле парка имени Юрия Гагарина.

Фото: Анна Горлач.

Добавим, что разрешение от санврачей действует только один летний сезон и выдаётся после проверки качества воды и наличия инфраструктуры безопасности. В других реках и озерах Тюменской области купаться запрещено, напомнили в надзорном ведомстве.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмень после дождей идет 30-градусная жара: когда ждать пик тепла. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в областном центре столбики термометров покажут критичные +35 градусов в субботу, 11 июля. Всю неделю в городе ожидается настоящая летняя жара с перерывами на зной и грозу. Подробности – в нашем материале.

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