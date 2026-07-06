В Тюмень после дождей идет 30-градусная жара: когда ждать пик тепла. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени начинается неделя резких погодных контрастов. Согласно прогнозу, в регионе продолжится череда дождей. При этом, столбики термометров в Тюмени поднимутся до +30 градусов Цельсия.

В пятницу и субботу, 10 и 11 июля, днем в областном центре ожидается +28...+30 градусов, ночью - до +22 градусов. Осадки разной интенсивности прогнозируются в городе на протяжении почти всей недели.

Мощные ливни ожидаются в Тюмени в четверг, 9 июля, а также в субботу, 11 июля. Жаркие дни сохранятся в регионе до 14 июля, после этого столбики термометров начнут стремительно падать. Ветер преимущественно западный и юго-западный, с порывами до 9-10 м/с.

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