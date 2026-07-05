Тюменцев приглашают на «Семейный мультпросмотр: Вместе веселее»

Фото: Контора пароходства

В Тюмени 8 июля пройдет семейный киновечер 0+. Он начнется в 17 часов. Для участия необходима регистрация по ссылке vk.cc/cZiGnq. Горожанам организаторы представят 11 короткометражных и полнометражный фильмы, а после дадут взрослым и детям поделиться эмоциями и сравнить свои впечатления от фильмов. На протяжении всего вечера в выставочном пространстве мультицентра будет доступна зона с напитками, что важно в жару.

В рамках проекта «Семейный мультпросмотр: Вместе веселее» гостям в течение часа покажут картины «Бука», «Детское счастье», «Мальчик из Талого Щелья», «Мамин помощник», «Мамина пуговка», «Медведи», «Папа большой, я маленькая», «Похожие», «Роза», «Тише» и «Яблоня». В 18:00 часов представят среднеметражный фильм «Роби» тюменской компании «Пушка».

- Для нас важно создавать пространство, где тюменские семьи могут проводить время вместе, общаться и слышать друг друга. Мы выбрали формат киновечера с обсуждением, потому что кино - это универсальный язык, понятный и взрослым, и детям. Надеемся, что каждый гость уйдет с новыми впечатлениями и мыслями, которыми захочет поделиться с близкими, - рассказала редакции Moi-portal.ru руководитель мультицентра «Контора пароходства» Алина Трояновская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тюменец протаранил такси, напал с ножом на машину, в котором ехала его сестра, и погиб