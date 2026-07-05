Тюменец протаранил такси, напал с ножом на машину, в котором ехала его сестра, и погиб

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трагедия произошла в Исетском районе Тюменской области 3 июля. Мужчина напал на такси, в котором ехала его сестра и погиб под колесами машины.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, которое произошло вечером на 121-м километре автодороги Курган-Тюмень.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

32-летний мужчина на автомобиле помчался за такси Hyundai, в котором ехали его сестра с ребенком. Он протаранил такси в задний бампер, а на светофоре, когда таксист остановился, запрыгнул на его капот.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мужчина пытался разбить ножом лобовое стекло. Когда Hyundai упал под колеса машины, которая наехала на него. Мужчина был доставлен в больницу, где скончался от тяжелых повреждений.

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