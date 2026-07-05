В жутком ДТП на трассе Тюмень – Омск погиб 1 и пострадали 2 человека

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 4 июля на 163-м километре федеральной автомобильной дороги Тюмень - Омск в Омутинском районе. При столкновении двух большегрузов и легковушки погиб один человек и двое пострадали. Трассу временно перекрывали для движения из-за ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

По предварительным данным Госавтоинспекции Тюменской области, 60-летний водитель за рулем LADA Largus выехал на встречку, где в лоб столкнулся с большегрузом Sunny. От удара большегруз Sunny отбросило на большегруз Duff, который ехал по встречке.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Осколки от автомобилей отбросило еще на один большегруз Duff и автомобиль Nissan Terrano, которые ехали в попутном направлении с большегрузом Duff.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В результате ДТП 60-летний водитель LADA Largus погиб на месте происшествия. Ранения получили 49-летний пассажир LADA и 49-летний водитель фуры Sunny были доставлены в лечебное учреждение.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП до сих пор выясняются.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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