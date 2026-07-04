Алиментщик из Тюменского района спрятался в подполе от судебных приставов

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Житель Тюменского района сильно задолжал алименты на содержание своих детей. Вместо того, чтобы выйти на работу и начать погашать долги, он стал решил поиграть в настоящие прятки с судебными приставами. Спойлер: алиментщик проиграл.

По данным УФССП по Тюменской области, в Тюменском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении 44-летнего местного жителя. В 2025 году мужчина уже был привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов. Ему назначили 20 часов обязательных работ, но он проигнорировал решение суда. После этого было возбуждено уголовное дело. Приставы не раз сообщали горе-папаше о последствиях, но он решил скрываться, вместо того, чтобы обеспечивать своих детей. Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Полиция пришла к нему домой. Дверь открыла мать должника. Она разрешила осмотреть дом, показывая, что сыночки нет. Однако, зоркие полицейские обнаружили великовозрастного ребятенка прячущимся в подвале и отвезли к дознавателю УФССП России по Тюменской области.

Мужчина только тогда понял всю серьезность ситуации. Он тут же нашел 570 тысяч рублей и оплатил весь долг. Уголовное дело прекращено.

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