Вместо шашлыка поджарила себя: почему нельзя при розжиге мангала использовать горючие жидкости

Шашлык надо жарить без использования горючих жидкостей Фото: Ольга ЮШКОВА.

Несчастный случай произошел с пенсионеркой, которая хотела порадовать близких вкусным и ароматным шашлыком. Тем более, что лето для такого блюда – самое время. Однако, женщина с самого начала не учла главного – меры безопасности при розжиге мангала.

Чтобы легче развести огонь, она решила использовать горючую жидкость, но случайно облила себя. Поднеся спичку к дровам, вспыхнули не только дрова, но и одежда женщины, на которой оказалась та самая злополучная жидкость. Пламя охватило бедра и живот. От страха пенсионерка запаниковала и стала сбивать огонь голыми руками.

Как итог: бригада скорой помощи диагностировала термический ожог 1–2 степени обеих бедер, левой голени, левой кисти и живота. Площадь поражения составила 13% поверхности тела.

Медики наложили на пораженные части тела специальные противоожоговые гидрогелиевые повязки и провели обезболивание.

Специалисты скорой помощи напоминают:

Категорически запрещается заливать легковоспламеняющиеся жидкости – бензин, керосин, ацетон, дизельное топливо и даже специализированные смеси – на открытый огонь или раскаленные угли!

Первая помощь:

- Быстро облейте водой, засыпьте песком или снегом, либо набросьте плотную ткань (покрывало, пальто), чтобы перекрыть доступ кислорода.

- Набирайте 103 – номер для вызова бригады скорой медицинской помощи с сотового телефона.

- До приезда медиков держите обожженную поверхность 20 минут под струей прохладной проточной воды или опустите ее в емкость с чистой прохладной водой. Если такой возможности нет, закройте рану чистой сухой тканью, сверху положите изолирующий слой, а затем — холод из подручных средств: продукты из морозилки, бутылка с холодной водой.

- При сильной боли дайте пострадавшему любое обезболивающее (если нет аллергии). Обеспечьте обильное питье, пишет «Мегатюмень».

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