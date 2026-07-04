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НовостиОбщество4 июля 2026 5:08

Вместо шашлыка поджарила себя: почему нельзя при розжиге мангала использовать горючие жидкости

Как уберечь себя от ожогов при жарке шашлыка
Нина БАРИНОВА
Шашлык надо жарить без использования горючих жидкостей

Шашлык надо жарить без использования горючих жидкостей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Несчастный случай произошел с пенсионеркой, которая хотела порадовать близких вкусным и ароматным шашлыком. Тем более, что лето для такого блюда – самое время. Однако, женщина с самого начала не учла главного – меры безопасности при розжиге мангала.

Чтобы легче развести огонь, она решила использовать горючую жидкость, но случайно облила себя. Поднеся спичку к дровам, вспыхнули не только дрова, но и одежда женщины, на которой оказалась та самая злополучная жидкость. Пламя охватило бедра и живот. От страха пенсионерка запаниковала и стала сбивать огонь голыми руками.

Как итог: бригада скорой помощи диагностировала термический ожог 1–2 степени обеих бедер, левой голени, левой кисти и живота. Площадь поражения составила 13% поверхности тела.

Медики наложили на пораженные части тела специальные противоожоговые гидрогелиевые повязки и провели обезболивание.

Специалисты скорой помощи напоминают:

Категорически запрещается заливать легковоспламеняющиеся жидкости – бензин, керосин, ацетон, дизельное топливо и даже специализированные смеси – на открытый огонь или раскаленные угли!

Первая помощь:

- Быстро облейте водой, засыпьте песком или снегом, либо набросьте плотную ткань (покрывало, пальто), чтобы перекрыть доступ кислорода.

- Набирайте 103 – номер для вызова бригады скорой медицинской помощи с сотового телефона.

- До приезда медиков держите обожженную поверхность 20 минут под струей прохладной проточной воды или опустите ее в емкость с чистой прохладной водой. Если такой возможности нет, закройте рану чистой сухой тканью, сверху положите изолирующий слой, а затем — холод из подручных средств: продукты из морозилки, бутылка с холодной водой.

- При сильной боли дайте пострадавшему любое обезболивающее (если нет аллергии). Обеспечьте обильное питье, пишет «Мегатюмень».

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