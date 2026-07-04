Утром в Тюменской области на 40 минут вводили режим ракетной опасности

Фото: соцсети Александра Моора

Сегодня утром. 4 июля, в 07:28 в тг-канале губернатора Тюменской области Александра Моора появилась информация о введении в регионе режима ракетной опасности.

- Это предупредительная мера. Рекомендуется укрыться в ближайшем помещении (подвал, цоколь, парковка и т. д.). Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза ракетной опасности». Запрещено снимать и распространять видеозаписи и фотографии ракеты, в том числе её обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам ракеты опасно для жизни, – писал губернатор.

Уже спустя всего 40 минут введенный режим был отменен.

- Отмена ракетной опасности в Тюменской области, – появилось сообщение все в том же тг-канале главы региона в 08:12.

Отметим, что введенный режим ракетной опасности тюменцы не заметили, ведь сегодня выходной и мало кто с утра следит за сообщениями с мессенджерах. При этом запуска сирен, как это делается в Курганской области при введении режима, никто не слышал.

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