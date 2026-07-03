Бензин в Тюмени подорожал на 13%: АИ-95 стоит почти 80 рублей

Фото: фрипик.ру.

В пятницу, 3 июля, Росстат обновил данные изменения цен на автомобильное топливо в РФ. В большинстве регионов бензин прибавил в цене, однако есть территории, где он подешевел.

За прошлую неделю, с 22 по 29 июня, средняя стоимость бензина в России выросла на 1 рубль 18 копеек. Она достигла 72,38 рубля за литр.

Разницы в росте цен в зависимости от марки почти не наблюдается. АИ-92 прибавил 1 рубль 22 копейки - до 68,76 рубля. Литр 95-го обойдется в 74,38 рубля, что на 1 рубль 18 копеек выше значения прошлой недели.

По данным Росстата, изменение цен на бензин наблюдалось в 82 регионах России. Самый сильный скачок стоимости зафиксировали в Севастополе, где топливо подорожало почти на треть.

Что касается Тюменской области и Урала, то на сегодняшний день цены на бензин, дизель и газ увеличились в среднем на 10%-13%. По сравнению с цифрами прошлого года, то стоимость выросла на 20%-23%.

Согласно официальным данным Росстата, в Тюменской области бензин марки АИ-92 за последнюю неделю подорожал на 12,55% или на 8 рублей. Что касается топлива марки АИ-95, то цены на него прибавили 13,46% или 9 рублей и 46 копеек. На сегодняшний день АИ-92 стоит в регионе 72 рубля и 45 копеек, а АИ-95 – 79 рублей и 76 копеек.

Дизельное топливо за прошлую неделю подорожало в России на 1 рубль и 91 копейку. Средний ценник — 84,84 рубля за литр, уточнил Росстат. В Тюменской области дизель подорожал на 9,6% и прибавил в цене 7 рублей и 68 копеек.

Такие данные статистики прибавили по результатам еженедельного мониторинга цен, который оно проводит с 2026 года более чем на 1800 АЗС в 280 городах страны.

Напомним, в Тюменской области с 23 июня на заправках «Газпромнефть» были введены ограничения по объему отпускаемого топлива. В населённых пунктах – 40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, на трассе – 40 литров бензина и 200 литров дизельного топлива. Заправка в канистры оказалась запрещена. Что касается газа, то здесь ограничений никаких нет. Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе нет проблем с автомобильным топливом, а ограничения носят «превентивные меры», чтобы избежать ажиотажа.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области мощно подорожали лекарства для гипертоников. Медицинские препараты от артериального давления и стабилизации частоты сердцебиения взлетели в цене в среднем на 40-50 рублей. Об этом рассказывают жители региона. Речь про препарат с действующими веществами – бисопролол и периндоприл. Подробности – в нашем материале.

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