Цена здоровья: почему таблетки от давления в Тюмени стали роскошью и на сколько выросли цены

Фото: фрипик.ру.

В Тюменской области мощно подорожали лекарства для гипертоников. Медицинские препараты от артериального давления и стабилизации частоты сердцебиения взлетели в цене в среднем на 40-50 рублей. Об этом рассказывают жители региона. Речь про препарат с действующими веществами – бисопролол и периндоприл.

Первое – это селективный блокатор бета1-адренорецепторов. Он снижает частоту и силу сердечных сокращений, уменьшает потребность миокарда в кислороде и улучшает его кровоснабжение. Второе - ингибитор АПФ (ангиотензинпревращающего фермента). Он блокирует образование вещества, которое сужает сосуды, благодаря чему сосуды расширяются, снижается сопротивление току крови и артериальное давление. Также периндоприл уменьшает нагрузку на сердце и может тормозить гипертрофию левого желудочка.

- В прошлом месяце я покупала лекарство за 680 рублей, вчера в аптеке препарат мне продали за 722 рубля. На самом деле, почти каждый месяц стоимость банки с таблетками увеличивается и увеличивается, от 10 до 25 рублей, - возмущается жительница Тюменской области Татьяна К.

Артериальная гипертония – ведущий фактор сердечно-сосудистой смертности. Данная болезнь является частой причиной смерти и молодых людей. Без контроля может привести к инсульту, инфаркту миокарда, сердечной недостаточности и поражению почек.

В целом, сервис федерального Минфина «Ай Мониторинг» зафиксировал рост цен на популярные лекарства в Тюменской области. Сильнее всего подорожал лоперамид. В мае этого года он стоил 48 рублей. Это на 26% больше, чем в мае 2025-го года.

На 24% подорожали корригирующие очки, которые используют для коррекции нарушений рефракции, преломления световых лучей в глазу. Они помогают восстановить чёткость зрения, компенсируя конкретные проблемы с фокусировкой. Сейчас их можно купить за 1470 рублей. Выросла в цене и мазь для ран и порезов «Левомеколь» (на 22,14 %) и препарат «Троксерутин» (на 17,5%), его используют для укрепления стенок сосудов, уменьшения отёков и воспаления.

Также в список подорожавших лекарств вошли амброксол (на 18,16%) и активированный уголь (на 19,79%)

Еще один медицинский препарат от артериального давления в Тюменской области подорожал на 5-7% к маю 2026 года. Речь про лекарство «Эналаприл».

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени пенсионный фонд потратит 8 млн на переводчиков для глухих и слабослышащих. Подробности – в нашем материале.

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