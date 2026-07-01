Фото: фрипик.ру.

Тюменское отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ объявило о проведении тендера, направленного на обеспечение доступности услуг для людей с инвалидностью по слуху и зрению.

Государственное учреждение планирует заключить контракт на оказание профессиональных услуг по переводу русского жестового языка. На официальном портале «Госзакупки» была опубликована заявка в среду, 1 июля 2026 года. Согласно документации, общая сумма финансирования этой социально значимой услуги составит 8 миллионов рублей.

Источником средств является федеральный бюджет, а порядок их предоставления регулируется законодательством, в частности, постановлением правительства РФ.

«Тендер осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 608 «О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)», — пишет заказчик из регионального отдела фонда.

Ключевой особенностью предоставляемой услуги является её адресность. Специалисты-переводчики не будут работать в стационарном центре; вместо этого они обязаны осуществлять выездное обслуживание. Сурдопереводчики и тифлосурдопереводчики должны прибывать непосредственно к месту нахождения человека с инвалидностью, включая детей, для оказания помощи в режиме реального времени по их предварительным заявкам.

Для понимания специфики заказа важно различать виды перевода: сурдоперевод — это процесс перевода устной речи на жестовый язык для глухих и слабослышащих людей, активно использующий мимику и жесты; тифлосурдоперевод — это более сложный вид коммуникации, предназначенный для граждан с одновременным нарушением слуха и зрения. Этот метод включает тактильные элементы и дактильную азбуку, а именно общение с помощью рук.

К квалификации переводчиков предъявляются высокие требования. Они обязаны в совершенстве владеть русским жестовым языком, а также иметь знания специализированных диалектов, научных и технических терминов, чтобы корректно передавать смысл сложных понятий. Срок действия контракта установлен до 10 ноября 2026 года.

В рамках этого периода определены конкретные нормативы оказания помощи различным категориям людей: инвалидам с нарушениями функции слуха - до 84 часов сурдоперевода; инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, которым в соответствии с классификациями и критериями, используемыми при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан, установлена высокая степень слабовидения в сочетании с полной или практической глухотой – до 84 часов тифлосурдоперевода; инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, которым в соответствии с классификациями и критериями, используемыми при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан, установлена полная (тотальная) или практическая слепоглухота или полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью 3-4 степени, до 240 часов тифлосурдоперевода.

Подрядчик должен обеспечить 366 тысяч минут работы сурдопереводчиков. Услуги оказываются с момента, когда заказчику передают реестр получателей, и до 10 ноября 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области проживает больше 3 тысяч человек с нарушениями слуха, в том числе 215 детей: 197 учащихся коррекционных школ, 18 дошкольников.

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