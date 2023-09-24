Больше 3 тысяч человек с нарушениями слуха проживают в Тюменской области

Фото: архив Тюменское РО ВОГ Всероссийское Общество Глухих

В Тюменской области проживает больше 3 тысяч человек с нарушениями слуха. Об этом пишет tmn.aif.ru со ссылкой на данные регионального отделения «Всероссийского общества глухих».

День глухих отмечается сегодня (в последнее воскресенье сентября) во всем мире. По данным на 1 января 2023 года в региональном отделении «Всероссийского общества глухих», в организации состоят на учете 801 человек, из них 769 - инвалиды по слуху. В том числе 215 детей с проблемами слуха: 197 учащихся коррекционных школ, 18 дошкольников.

Председатель тюменского ВОГ Наталья Буракевич рассказала, что к ним обращаются прежде всего по различным бытовым вопросам: запись в поликлинику, получение социальных выплат, вызов мастера на дом, обращение в банк, покупка недвижимости или автомобиля и другим. На все обращения сотрудники отвечают в оперативном режиме. Причем помощь оказывается не только в Тюмени, но и в Ишиме, Ялуторовске и Тобольске. За год проконсультировано уже 5 177 человек.

- Также у нас работает служба трудоустройства и сопровождение глухих и слабослышащих людей. Собираем заявки от работодателей о наличии рабочих мест для инвалидов по слуху, систематизируем базу данных вакансий и предлагаем работу желающим трудоустроиться. Так нашли работу уже 74 человека, – отмечает Наталья Буракевич.

Кроме того, специалисты организовали кружок русского жестового языка. Занятия проходят индивидуально, по записи. А еще специалисты организуют встречи с представителями различных структур, мероприятия и мастер-классы для разных возрастов.