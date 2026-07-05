Жители Тюменской области стали чаще вызывать на дом «мастера на час»

Спрос на «Мастера на час» в сферах сантехники, электрики и услуг, увеличился на 6 % Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У жителей Тюменской области вырос интерес к услугам, связанным с обслуживанием жилья. Они все чаще, вместо того, чтобы самим отремонтировать что-то не столь сложное дома, вызывают специалистов. Так, установить новую стиральную машину на место старой вовсе не сложно, но даже тут тюменцы вызывают сантехника. Во время ремонта, для того, чтобы кинуть одну линию на новую розетку, тоже вызывают электрика. Таким образом, рынок бытового ремонта трансформируется в регулярный сервис заботы о комфорте, уверяют эксперты «Авито услуг».

Согласно исследованию онлайн-платформы объявлений спрос на «Мастера на час» в сферах сантехники, электрики и услуг, увеличился на 6 % по сравнению с весной 2025 года. При всем этом, предложение выросло втрое, что сдерживает рост цен. Есть существенный всплеск спроса к комплексным решениям и помощи в случаях критических и форс-мажорных поломок. в разы выросло количество запросов на комплексные услуги и монтаж систем водоснабжения, отопления и канализации «под ключ». Рост загородного строительства привел к спросу на откачку нечистот в 3,5 раза, а на прочистку канализации сразу на 93 %.

У электриков вырос спрос на установку точечных светильников более чем вдвое, установка люстр и потолочных светильников поднялся вдвое. Запросы на перенос розеток отмечен на 75 %.

Топ запросов выглядит так: навеска штор - рост в 4 раза, замена сифонов - рост на 70 %, навеска зеркал - рост на 33 %, монтаж полок - рост на 29 %, уточняет ИА «Тюменская линия».

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