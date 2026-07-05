Тюменка едва не утонула на сапе на озере Круглом

Фото: Тюмень - наш дом

Трагедию предотвратили спасатели 1 июля на озере Круглое в Тюмени. Женщина каталась на сапборде в месте, где нельзя купаться без спасательного жилета. Она упала в воду и не смогла залезть на доску.

- На помощь ей пришёл дежуривший на озере спасатель из ООО «Аквамен» Богдан Харлов. Он оперативно отреагировал на ситуацию, помог девушке выбраться из воды и добраться до берега. Благодаря своевременным и профессиональным действиям спасателя, происшествие обошлось лёгким испугом, – рассказали на портале «Тюмень - наш дом».

Администрация города Тюмени призывает жителей соблюдать правила безопасности и использовать защитное снаряжение при катании на сапбордах. Кроме того, сегодня, 5 июля, вновь пришла жара. По этой причине в любимых местах купания тюменцев спасатели организовали ежедневное дежурство с 11:00 до 21:00 на следующих водных объектах: озерах Круглое, Алебашево, Тихое (Цыганское), Нижнее Кривое, и Оброчное; обводненных карьерах Чистый и Утиный; гидротехническом сооружении ТЭЦ-1 по улице Стартовая, а также на реке Туре в районе парка Заречный.

Также спасатели патурлируют Набережную реки Туры. На сегодняшний день спасателями оказана помощи терпящим бедствие на воде 5 купающимся.

Добавим, что за последнюю неделю в разных регионах России произошло несколько трагедий на воде с сапбордами.

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