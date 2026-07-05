Как избежать боли в теле после работы на огороде: советы тюменского массажиста

Все дела надо выполнять понемногу и часто отдыхать между каждым действием Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

С приходом тепла дачники и деревенские жители много времени проводят на грядках. Они пропалывают траву, подвязывают помидоры. обрабатывают и удобряют свои растения, скашивают траву и выполняет кучу другой рутинной и тяжелой работы, большая часть из который идет в наклон.

Специалист по работе с лицом и телом Евгения Кузнецова рассказала, работать на даче, чтобы не навредить организму. Так как работа на огороде является полноценной тренировкой, а значит перед этим нужна разминка для суставов на 5-10 минут.

Массажист советует повращать плечами и поясницей. После можно браться за работу, но ее тоже нужно выполнять с умом: чередовать виды деятельности. К примеру, собрать ягоды, затем идти окучивать картофель, потом полить грядки.

Чтобы не было гипернагрузки на организм, не стоит весь день выполнять одно и то же монотонное движение. Все дела надо выполнять понемногу и часто отдыхать между каждым действием, как минимум, раз в полчаса.

Для восстановления Евгения Кузнецова советует проводить приятные вечерние ритуалы: сходить в баню или дома лечь в тёплую ванну с солью. Затем можно принять контрастный душ, если позволяет здоровье, пишет «МегаТюмень».

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