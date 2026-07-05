Что делать, если теплицу затопило после дождей?

Нужно прекратить поливы, тщательно проветривать теплицу, а после подсыхания аккуратно разрыхлить верхний слой земли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тюменскую область весь май, июнь, а теперь уже и июль щедро поливают дожди. Пока в Тюмени пышно растет на газонах трава и радует глаз своей зеленью, а Тура впервые за много лет полноводна, дачники переживают за свои урожаи, боясь, что все сгниет. У некоторых вода не уходит даже с грядок, но если там возможно проложить канавки для отвода воды, то что делать с затопленными теплицами?

Опытная дачница Светлана Еремина точно знает , как действовать в подобной ситуации. Если вода ушла быстро, специальных мер не требуется. Просто нужно хорошо проветрить теплицу и дождаться, пока почва подсохнет.

А вот, если грунт сырой уже 2-3 дня, то длительное переувлажнение лишает корни кислорода, из-за чего они начинают слабеть, а влажная среда способствует развитию грибковых заболеваний, особенно у томатов, перцев, баклажанов и огурцов. Если вода в теплице стоит уже несколько дней, то возникает риск появления корневых гнилей, фитофтороза и других инфекций.

В такой период нужно прекратить поливы, тщательно проветривать теплицу, а после подсыхания аккуратно разрыхлить верхний слой земли и убрать мульчу.

Если появился затхлый запах, белый налет, слизь на поверхности или растения начали желтеть и увядать, надо провести обработку почвы.

Тут можно использовать биологические препараты «Фитоспорин-М», «Алирин-Б», «Гамаир», а также средства на основе триходермы – «Триходермин» или «Трихоцин». Важно применять их, строго следуя инструкции на упаковке.

Светлана Еремина отмечает, что если заболевание уже начало развиваться, то тут уже в ход идут химические фунгициды, типа «Ордан», «Ревус», «Ридомил Голд»

Вы удивитесь, но если растения в теплице долго находились в воде, их следует опрыскивать после - особое внимание стоит уделить томатам. А еще важно провести профилактическое опрыскивание одним из биологических препаратов.

В будущем во избежание затопления теплицы, следует заранее сделать вокруг нее дренажные канавки, формировать высокие грядки, регулярно улучшать структуру почвы компостом или перегноем и по возможности не устанавливать теплицу в низине участка, уточняет «Мегатюмень».

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