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НовостиОбщество5 июля 2026 3:15

Нина Щербакова подсказала тюменцам, как в магазине выбрать вкусную и безопасную клубнику

Как в магазине выбрать вкусную и безопасную клубнику
Нина БАРИНОВА
Если ягоды влажные, на поверхности есть пятна, тот самый манящий ягодный аромат отсутствует

Если ягоды влажные, на поверхности есть пятна, тот самый манящий ягодный аромат отсутствует

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Красивые, сочные, ароматные ягоды появились летом на прилавках магазинов. Так и хочется взять их, но иногда страх получить отравление, останавливает. Опытный садовод Нина Щербакова точно знает, как выбрать вкусную и полезную клубнику у прилавка.

Она ссылается на советы Роспотребнаднадзора и следует им.

Во-первых, нужно обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Ягоды должны быть сухими, без влажных ямочек, которые могут говорить о гниении, цвет однородный, насыщенный, листики «чашечки» зеленые, без признаков увядания. Поверхность клубники должна быть упругая, блестящая, гладкая. Запах продукта обязательно насыщенный, ягодный, говорящий о его зрелости.

Если ягоды влажные, на поверхности есть пятна, тот самый манящий ягодный аромат отсутствует, а плоды мягкие, то лучше уйти без покупки. Они уже начали портиться. Если листики «чашечки» сухие, пожелтевшие или отсутствуют, то ягоды собраны давно. Кончик клубники, белый, окраска неоднородная – признак недозрелости.

Во-вторых, посмотрите на черенок. Если между зелеными листиками и ягодой есть зазор – клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают – скорее всего, станет кислить.

Важно помнить, что клубника – это нежная и быстропортящаяся ягода, а потому покупать ее нужно столько, сколько вы можете ее съесть за один-два дня, напоминает «Тюменская область сегодня».

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