Нина Щербакова подсказала тюменцам, как в магазине выбрать вкусную и безопасную клубнику

Если ягоды влажные, на поверхности есть пятна, тот самый манящий ягодный аромат отсутствует Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Красивые, сочные, ароматные ягоды появились летом на прилавках магазинов. Так и хочется взять их, но иногда страх получить отравление, останавливает. Опытный садовод Нина Щербакова точно знает, как выбрать вкусную и полезную клубнику у прилавка.

Она ссылается на советы Роспотребнаднадзора и следует им.

Во-первых, нужно обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Ягоды должны быть сухими, без влажных ямочек, которые могут говорить о гниении, цвет однородный, насыщенный, листики «чашечки» зеленые, без признаков увядания. Поверхность клубники должна быть упругая, блестящая, гладкая. Запах продукта обязательно насыщенный, ягодный, говорящий о его зрелости.

Если ягоды влажные, на поверхности есть пятна, тот самый манящий ягодный аромат отсутствует, а плоды мягкие, то лучше уйти без покупки. Они уже начали портиться. Если листики «чашечки» сухие, пожелтевшие или отсутствуют, то ягоды собраны давно. Кончик клубники, белый, окраска неоднородная – признак недозрелости.

Во-вторых, посмотрите на черенок. Если между зелеными листиками и ягодой есть зазор – клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают – скорее всего, станет кислить.

Важно помнить, что клубника – это нежная и быстропортящаяся ягода, а потому покупать ее нужно столько, сколько вы можете ее съесть за один-два дня, напоминает «Тюменская область сегодня».

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