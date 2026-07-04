Агроном рассказал тюменцам, почему на грядках не всходят семена

В семенах укропа и петрушки содержится много эфирных масел Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Зачастую огородники жалуются, что посеют семена моркови, петрушки или свеклы, а вместе культурных растениях ползет одна трава. В причинах не всхожести семян может быть как погода, так и ошибки в подготовке семян. Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» рассказали, как сделать так, чтобы на грядках взошли семена.

Во-первых, при покупке пакетированных семян нужно тщательно смотреть срок годности. Однако и это не убережет вас от неприятности. Если партию хранили не правильно, семена не взойдут. Поэтому перед посевом проведите тестирование: положите несколько семян на влажную салфетку и оставьте в теплом месте. Если они проклюнутся – семена живые.

Во-вторых, следите за влагой в почве. Если вода на грядке застаивается или поднимается выше уровня заделки семян, то они могут погибнуть – просто сгнить.

Стоит понимать, что сильный ливень может смыть семена в более глубокие слои грунта, откуда росткам не пробиться на поверхность. Также стоит рыхлить почву чаще, ведь нежные ростки не смогут пробить плотную корку.

В третьих, в семенах укропа и петрушки содержится много эфирных масел. Они отталкивают воду и семена не могут набухнуть от воды. Для это следует смыть эти масла перед посадкой в грунт.

Как правильно подготовить семена:

Залейте семена горячей водой (50–60 °C), но не кипятком – он убьет зародыш. Перемешайте и дайте остыть. Залейте свежей водой комнатной температуры и оставьте на сутки, периодически меняя воду. После замачивания подсушите семена и приступайте к посеву, уточняет «Тюменская область сегодня».

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